Як в Україні отримати «Пакунок школяра»: у Мінсоцполітики дали роз’яснення

Український уряд започаткував масштабну соціальну ініціативу, покликану полегшити матеріальний тягар на родини з дітьми, які щойно розпочинають навчання у школі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Йдеться про нову програму «Пакунок школяра», в межах якої батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу на підготовку дитини до навчального процесу. Впровадження цієї ініціативи офіційно підтвердила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

Програма передбачає, що виплата коштів відбуватиметься після того, як факт зарахування дитини до першого класу буде зафіксовано в загальнодержавній освітній системі.

Отримані дані автоматично надходитимуть до Пенсійного фонду України, який виступає відповідальним оператором фінансування. У разі наявності застосунку «Дія» у батьків, вони отримають push-повідомлення з пропозицією подати заявку на участь у програмі.

Після підтвердження – кошти будуть перераховані на спеціально створену віртуальну картку в межах «Дії», що дозволяє здійснювати розрахунки за визначеними категоріями товарів.

Процедура розрахована на максимально простий і технологічно прозорий механізм. У разі відсутності доступу до «Дії» або неможливості скористатися нею, батьки зможуть звернутися безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду, де оформлять заяву на отримання допомоги у традиційний спосіб, вказавши особистий банківський рахунок для зарахування коштів.

Кошти, передбачені програмою, мають цільове призначення – їх не можна буде витратити на побутові товари, розваги чи продукти, не пов’язані із забезпеченням потреб дитини.

Зокрема, категорично заборонено використання цих коштів на придбання алкогольної продукції чи товарів, що не належать до дитячого асортименту. Держава запровадила суворе маркування магазинів, які мають право на участь у програмі.

Це як спеціалізовані дитячі магазини з відповідним кодом діяльності, так і змішані торгові точки, де є окремі відділи товарів для дітей. Магазини повинні будуть підтверджувати, що розрахунки проводились саме за цільові товари, що дозволить уникнути маніпуляцій та нецільового використання бюджетних коштів.

На цьому фоні повідомлялося про те, що в Україні за червень зріс рівень бідності на 25,2%.