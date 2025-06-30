Привітання з Днем ангела Марії 30 червня: вірші та проза

30 червня є днем особливого значення для всіх жінок, які носять ім’я Марія, адже цього дня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Марії.

Про це повідомляє «ПЛ».

У християнському календарі це один із численних днів ангела для носіїв цього імені, але саме ця дата є особливою для багатьох віруючих, оскільки має сакральне підґрунтя та історичну тяглість.

Ім’я Марія, що походить із біблійної традиції, має багатозначне смислове наповнення: за різними тлумаченнями, воно може означати «гірка», «велична», «улюблена Богом» або ж «пані».

У зв’язку з цим значущим днем багато українців традиційно звертаються до своїх знайомих, рідних або колег на ім’я Марія з теплими словами побажань. У діловому середовищі все більш популярним стає формат лаконічних, але змістовних привітань у формі офіційної прозової мови.

Зокрема, рекомендованим вважається таке вітання:

«Шановна Маріє! Щиро бажаю Вам сили духу, професійного натхнення та стабільного щастя у кожному дні. Хай Ваш небесний покровитель дарує Вам рівновагу, гармонію та захист у всіх починаннях»

Разом із тим, для неформального спілкування або привітання в колі друзів актуальними залишаються віршовані побажання. Наприклад:

«Маріє, ясна, мов світанок, | Ти сяйвом душу наповняєш. | В цей день нехай на серці ранок | І щастя щиро обіймаєш»

Такі рядки не тільки створюють позитивну емоційну атмосферу, а й підкреслюють глибину поваги до людини.

У культурному сенсі День ангела Марії — це нагода не лише висловити вдячність і любов, але й звернутися до духовного аспекту імені, що є символом чистоти, жертовності та жіночої мудрості. У цей день особливо цінуються жести уваги, щирі слова, навіть коротка молитва за благополуччя і захист для Марії, що підкреслює багатовимірність українських духовних традицій.

В той же час для деяких можуть бути актуальними привітання з Днем ангела Арсенія 25 червня.