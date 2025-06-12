Привітання з Днем ангела Степана 12 червня: вірші та проза

12 червня православна спільнота відзначає день пам’яті святого мученика Стефана Нового, який є одним із шанованих святих у християнській традиції.

Про це повідомляє «ПЛ».

У цей день вітають усіх чоловіків, які носять ім’я Степан, що має грецьке коріння і означає «корона» або «вінець». У сучасній культурі День ангела набув додаткового значення не лише як церковне свято, а й як важлива дата для привітань серед друзів, колег, бізнес-партнерів та в офіційному середовищі.

Для ділових звернень доречно обирати стримані, але водночас теплі й шанобливі формулювання. Зокрема, під час привітань у корпоративному середовищі доцільно висловити побажання стабільності, професійних успіхів, гармонії у справах та родинного добробуту, уникаючи надмірної фамільярності.

Ось приклад доречного офіційного привітання:

«Шановний Степане! Вітаємо Вас з іменинами. Бажаємо міцного здоров’я, наснаги у всіх починаннях, невичерпної енергії та нових звершень у професійній діяльності.

Нехай ангел-охоронець оберігає Вас щодня». У неформальній обстановці близьке оточення часто звертається до художніх форм привітань, які можуть мати віршовану форму. Наприклад:

«Сьогодні в день святого Степана, нехай збуваються бажання зрання. Хай буде світла Ваша путь — добро й удача поруч йдуть!».

Ім’я Степан в українській культурі традиційно асоціюється з мудрістю, врівноваженістю та високим моральним авторитетом, тож такі святкові слова ще більше підкреслюють значущість цієї події. Важливо пам’ятати: незалежно від формату привітання, воно має бути щирим, гармонійним і відповідати ситуації, в якій виголошується.

Окрім того, є й щирі привітання з Днем ангела Василя 11 червня.