Прогноз магнітних бур на 7 червня 2025 року: якою буде сонячна активність

Метеорологічні та космічні служби попереджають про зростання геомагнітної активності 7 червня 2025 року, що пов’язано з нещодавнім викидом корональної маси на Сонці.

Про це повідмляє «ПЛ».

Спалах класу М, зафіксований 4 червня на активному регіоні сонячної поверхні, спричинив утворення потоку заряджених частинок, які з великою ймовірністю досягнуть магнітосфери Землі.

За прогнозами Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), це може призвести до магнітної бурі рівня G2, тобто середнього ступеня інтенсивності. Подібна активність сонячного походження здатна впливати не лише на комунікаційні та навігаційні системи, а й на фізичний та емоційний стан людини.

За даними Інституту геофізики НАН України, у дні з подібною активністю різко зростає кількість звернень до кардіологів та неврологів, особливо серед людей, чутливих до змін у магнітному полі Землі.

Такі дні вимагають додаткової уваги до здоров’я — бажано уникати стресових ситуацій, обмежити вживання стимуляторів та забезпечити якісний сон. Компаніям у сфері зв’язку, а також операторам енергомереж, варто бути готовими до короткочасних збоїв, що можуть виникати внаслідок збурення іоносфери.

Подібні явища також можуть негативно вплинути на супутникову навігацію, особливо в північних широтах. Відповідно, підвищена активність Сонця — це не лише красиве полярне сяйво в небі, а й серйозне випробування для технологічних систем та організму сучасної людини.

Враховуючи це, на 7 червня рекомендується дотримуватися спокійного ритму життя, уникати надмірних інформаційних навантажень та не ігнорувати навіть слабкі сигнали з боку власного самопочуття.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 6 червня.