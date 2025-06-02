Прогноз магнітних бур на 3 червня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

За даними спеціалістів з Інституту прикладної геофізики та моніторингу сонячної активності при ФІАН, 3 червня 2025 року Земля увійде в зону помірної геомагнітної нестабільності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з прогнозом, індекс геомагнітних збурень Kp досягне позначки 4, що не класифікується як повноцінна магнітна буря, однак все ж вказує на підвищену активність у магнітному полі планети.

Такий рівень геофізичної напруги вважається граничним для осіб з підвищеною метеочутливістю, у яких можуть спостерігатися погіршення загального самопочуття, зокрема головний біль, зміни артеріального тиску, розлади сну та загальна втома. Науковці підкреслюють, що ці прояви не становлять безпосередньої загрози здоров’ю, однак здатні знижувати концентрацію уваги та працездатність.

З урахуванням того, що ми перебуваємо у фазі пікового підйому 25-го сонячного циклу, подібні геомагнітні коливання можуть траплятися частіше протягом найближчих місяців.

Сонячна активність наразі перебуває на відносно високому рівні: фіксуються поодинокі спалахи класу M, а також епізодичні викиди корональної маси, які, хоча й не завжди досягають Землі, можуть впливати на загальний стан магнітосфери.

Фахівці з геофізики та медицини радять у періоди такої активності дотримуватись розміреного ритму життя, уникати надмірного емоційного напруження, контролювати рівень вологи в організмі та віддавати перевагу повноцінному сну.

Особливу увагу слід приділити особам похилого віку та тим, хто страждає на хронічні серцево-судинні захворювання — саме вони перебувають у групі підвищеного ризику при коливаннях магнітного поля Землі. Очікується, що найбільш помітні впливи геомагнітного збурення проявляться в денний та вечірній час, коли енергетичний обмін організму чутливіший до зовнішніх подразників.

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