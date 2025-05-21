Прогноз магнітних бур на 22 травня 2025 року: як захиститися від геомагнітної активності

22 травня 2025 року науковці з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН у співпраці з Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомляють про ймовірність геомагнітного збурення рівня G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Йдеться про слабку до помірної магнітну бурю, яка, однак, може бути відчутною для метеочутливих громадян. За попередніми оцінками, зростання геомагнітної активності слід очікувати в діапазоні з 10:30 до 14:00 за київським часом із піком близько полудня.

Причиною потенційного збурення стало викидання корональної маси на Сонці, зафіксоване 19 травня.

Метеозалежні люди вже зранку можуть відчувати зміни у загальному стані: втома, головний біль, безпричинна дратівливість, а також зниження концентрації та працездатності. Особливо уважними варто бути людям з хронічними серцево-судинними недугами, а також тим, хто має порушення сну.

Лікарі радять у цей період утримуватися від надмірного фізичного навантаження, зберігати режим дня, стежити за гідратацією та уникати вживання стимуляторів нервової системи, зокрема кофеїну та алкоголю.

Окрім індивідуального самопочуття, магнітні бурі можуть спричинити короткочасні технічні збої. За даними метеослужб, у четвер ймовірні короткі перебої в роботі супутникової навігації, нестабільність сигналу мобільного зв’язку у віддалених регіонах та потенційні похибки в роботі компасів.

Проте критичного впливу на енергосистему України не передбачається. Укргідрометцентр повідомляє, що жодних додаткових попереджень від ДСНС станом на ранок 20 травня не надходило.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 21 травня.