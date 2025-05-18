Що особливого у людей з горіховим кольором очей: цікаві факти

Оріховий колір очей, або так званий гетерохромний каре-зелений відтінок райдужки, вважається одним із найрідкісніших на планеті.

Про це повідомляє «ПЛ».

Він зустрічається менш ніж у 5% людей, і саме ця унікальність робить його предметом численних наукових досліджень і психологічних спостережень. Утворення горіхового кольору пов’язане з комбінацією високого і середнього рівня меланіну в різних шарах райдужки та специфічною оптичною дифракцією світла, що змінює сприйняття кольору залежно від освітлення.

Науковці з Копенгагенського університету довели, що такий відтінок формується внаслідок мутацій гена OCA2, який не лише відповідає за пігментацію райдужки, а й контролює складні процеси біохімічної регуляції в клітинах шкіри та волосяних фолікулів.

Саме тому люди з оріховими очима часто мають незвичайну зовнішність, що поєднує темні та світлі риси.

У психології оріховий колір асоціюється з гнучкістю мислення, адаптивністю до змін та емоційною стабільністю. Деякі дослідження припускають, що власники такого відтінку очей мають розвинену інтуїцію та здатні до лідерства в нестандартних ситуаціях.

Погляд таких людей часто сприймається як глибокий або «загадковий», що додатково формує харизму особистості. У соціологічних опитуваннях понад 60% респондентів визнають оріхові очі привабливішими за інші природні кольори.

Медики також відзначають, що носії оріхових очей мають вищу стійкість до впливу ультрафіолету порівняно зі світлоокими, а також меншу схильність до деяких очних захворювань, включаючи макулярну дегенерацію. Таким чином, оріховий колір — не лише візуальна естетика, а й потенційна перевага з точки зору здоров’я.

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