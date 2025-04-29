Що краще садити на городі у травні: поради від аграріїв

Травень традиційно вважається найактивнішим місяцем для робіт на відкритому ґрунті, і травень 2025 року, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, обіцяє бути сприятливим для аграрних ініціатив.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується тепла і помірно суха погода, що створює оптимальні умови для вкорінення багатьох культур, особливо теплолюбних. Провідні агрономи радять звернути увагу на ранні овочеві культури, що добре переносять перепади температур, зокрема капусту, моркву, буряк та горох.

У міру прогрівання ґрунту на поверхневу температуру понад +10°C відкривається вікно можливостей для висадки більш вибагливих до тепла рослин, таких як огірки, помідори, перець та кабачки. Одночасно розпочинаються строки для посіву кукурудзи та соняшника, які вимагають стабільного тепла для успішного розвитку.

Експерти акцентують увагу на важливості обробки ґрунту перед посівною. Необхідно забезпечити його достатню аерацію, уникнути застою вологи і зберегти поживні речовини на поверхневому шарі.

Важливим залишається також питання вибору сорту: у нинішніх кліматичних умовах краще надавати перевагу адаптивним, посухостійким видам, які здатні витримати короткочасні коливання погоди.

Таким чином, правильне планування аграрних робіт у травні дозволить отримати стабільний врожай навіть за умов певної мінливості погоди, що властива весняному періоду. Успіх гарантований тим городникам, які комплексно підходять до кожного етапу посадкової кампанії.

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