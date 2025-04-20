Таро-прогноз на тиждень з 21 по 27 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку
З 21 по 27 квітня кожен знак зодіаку отримає підказки щодо кохання, фінансів, здоров’я та особистісного росту. Про це повідомляє «ПЛ».
Наближається тиждень, сповнений внутрішніх змін і кармічних поворотів. Сонце входить у знак Тельця, тому основна енергія цього періоду — стабільність, працьовитість, прагнення до комфорту і матеріального добробуту. Водночас таро підказує, що багатьом знакам доведеться пройти через емоційні відкриття або навіть звільнення від старого.
Нижче — короткий таро-прогноз для кожного знака зодіаку:
♈ Овен — Справедливість
Час відповідальності. Вас перевіряють на чесність — дотримуйтесь балансу у всьому.
♉ Телець — Колесо Фортуни
Несподівані повороти, які можуть змінити ваше життя. Приймайте зміни з гідністю.
♊ Близнюки — Дурень
Нове починання. Ідеальний тиждень, щоб зважитися на щось, чого ви давно боялися.
♋ Рак — Відлюдник
Час для усамітнення. Прислухайтесь до внутрішнього голосу і не поспішайте.
♌ Лев — Сонце
Успіх, радість, натхнення. Тиждень підсилення вашої енергії та визнання.
♍ Діва — Маг
Усі ресурси в ваших руках. Дійте! Ви маєте повну владу над ситуацією.
♎ Терези — Місяць
Не довіряйте першим враженням. Розмежовуйте ілюзії від правди.
♏ Скорпіон — Смерть
Час трансформації. Відпустіть те, що заважає рухатися далі.
♐ Стрілець — Закохані
У вас буде вибір. Слухайте серце, але не ігноруйте розум.
♑ Козеріг — Повішений
Ситуація вимагає паузи. Погляньте на проблему під іншим кутом.
♒ Водолій — Імператриця
Час росту, креативу і турботи про себе. Гарний період для сім’ї та дому.
♓ Риби — Зірка
Надія та духовне оновлення.
Вірте у краще — і Всесвіт вас підтримає.
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