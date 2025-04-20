Таро-прогноз на тиждень з 21 по 27 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку

З 21 по 27 квітня кожен знак зодіаку отримає підказки щодо кохання, фінансів, здоров’я та особистісного росту. Про це повідомляє «ПЛ».

Наближається тиждень, сповнений внутрішніх змін і кармічних поворотів. Сонце входить у знак Тельця, тому основна енергія цього періоду — стабільність, працьовитість, прагнення до комфорту і матеріального добробуту. Водночас таро підказує, що багатьом знакам доведеться пройти через емоційні відкриття або навіть звільнення від старого.

Нижче — короткий таро-прогноз для кожного знака зодіаку:

♈ Овен — Справедливість

Час відповідальності. Вас перевіряють на чесність — дотримуйтесь балансу у всьому.

♉ Телець — Колесо Фортуни

Несподівані повороти, які можуть змінити ваше життя. Приймайте зміни з гідністю.

♊ Близнюки — Дурень

Нове починання. Ідеальний тиждень, щоб зважитися на щось, чого ви давно боялися.

♋ Рак — Відлюдник

Час для усамітнення. Прислухайтесь до внутрішнього голосу і не поспішайте.

♌ Лев — Сонце

Успіх, радість, натхнення. Тиждень підсилення вашої енергії та визнання.

♍ Діва — Маг

Усі ресурси в ваших руках. Дійте! Ви маєте повну владу над ситуацією.

♎ Терези — Місяць

Не довіряйте першим враженням. Розмежовуйте ілюзії від правди.

♏ Скорпіон — Смерть

Час трансформації. Відпустіть те, що заважає рухатися далі.

♐ Стрілець — Закохані

У вас буде вибір. Слухайте серце, але не ігноруйте розум.

♑ Козеріг — Повішений

Ситуація вимагає паузи. Погляньте на проблему під іншим кутом.

♒ Водолій — Імператриця

Час росту, креативу і турботи про себе. Гарний період для сім’ї та дому.

♓ Риби — Зірка

Надія та духовне оновлення.

Вірте у краще — і Всесвіт вас підтримає.

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