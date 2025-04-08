Як перші люди винайшли вогонь та як до цього прийшли

Загальноприйнята версія історії людства поступово трансформується під впливом нових відкриттів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одне з найбільш сенсаційних — виявлення археологічних доказів цілеспрямованого використання вогню первісними людьми понад 800 тисяч років тому. Знахідки в районі печери Гешер-Бенот-Яаков в Ізраїлі вказують на те, що ще Homo erectus свідомо контролював вогонь, використовуючи його для термічної обробки їжі, обігріву та, ймовірно, для захисту. Ці артефакти, вивчені дослідниками з Тель-Авівського університету, кидають виклик уявленням про те, що вогонь був відкритий лише з приходом Homo sapiens.

Цей факт докорінно змінює підхід до розуміння технічної еволюції людства. Адже вогонь став першим в історії джерелом енергії, яке дозволило кардинально змінити раціон, знизити патогенні ризики, а згодом — вплинути навіть на морфологічну структуру людини.

Завдяки більш доступній калорійності приготовленої їжі, людський мозок мав можливість збільшуватися, не обтяжуючи надмірно метаболічну систему. Отже, контроль над вогнем — не лише фізичний здобуток, а й каталізатор когнітивної революції.

З позиції сучасної науки, відкриття функціонального використання вогню доісторичною людиною розглядається як точка відліку для всіх подальших інновацій.

Саме здатність не просто використовувати природні ресурси, а підпорядковувати їх власним потребам, заклала основу економічної поведінки, планування та соціальної кооперації. Вогонь змінив усе — від способу мислення до моделей взаємодії. Цей момент є своєрідним зародком технологічного мислення, яке стало домінантою нашого виду в глобальній екосистемі.

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