Магнітні бурі на 8 квітня: чого чекати від сонячної активності

За попереднім прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у понеділок, 8 квітня, очікується слабка геомагнітна буря першого рівня за п’ятибальною шкалою NOAA — так звана буря класу G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вона викликана потоками сонячного вітру, які надходять із великої корональної діри на поверхні Сонця. Дані, отримані з обсерваторій, зокрема Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, свідчать про відсутність суттєвих аномалій, які могли б призвести до критичних збурень в геомагнітному полі планети.

Попри відносну слабкість явища, метеозалежні люди можуть відчути незначне погіршення самопочуття, включаючи дратівливість, втому, коливання артеріального тиску або незначний головний біль.

Науковці Інституту геофізики НАН України наголошують, що подібні впливи мають суб’єктивний характер і значною мірою залежать від індивідуальної фізіологічної чутливості організму. І хоча такі магнітні бурі не становлять безпосередньої загрози здоров’ю, для людей із серцево-судинними захворюваннями це може стати додатковим стресовим чинником.

У сфері технологій магнітні коливання можуть спричинити короткочасні перешкоди у роботі навігаційних супутників, а також в роботі деяких типів радіозв’язку, зокрема у високочастотному діапазоні.

Проте оператори телекомунікацій та авіаційні служби вже підготували відповідні протоколи дій, і істотних збоїв не передбачається.

Астрономи, у свою чергу, нагадують, що період з квітня до червня 2025 року загалом буде насиченим з точки зору сонячної активності, адже Сонце наближається до максимуму свого 11-річного циклу. У зв’язку з цим очікується зростання кількості спалахів, хоча більшість із них залишатимуться в межах норми.

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