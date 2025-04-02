В українських автоінспекціях стався масштабний витік особистих даних

Масштабний витік особистих даних в українських автоінспекціях: сотні тисяч документів опинилися в руках зловмисників

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Kyiv Independent.

В Україні стався значний витік особистих даних, який охоплює сотні тисяч документів, зокрема копії паспортів, податкових кодів, водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

За попередніми даними, основна частина оприлюдненої інформації належить особам, що брали участь у міжнародних угодах з купівлі-продажу вживаних автомобілів.

За оцінками експертів, це один з найбільших витоків персональних даних в Україні за останні роки, що ставить під загрозу безпеку мільйонів громадян.

Витік стався через низку недоліків у системах безпеки, що використовуються в автоінспекціях, і вже викликав широкий резонанс серед громадськості та правоохоронних органів.

Відзначається, що в числі оприлюднених даних є не лише інформація про власників транспортних засобів, а й дані, що можуть бути використані для незаконного доступу до фінансових ресурсів або організації шахрайських схем.

Одним із найбільших викликів є те, що інформація може бути використана злочинцями для створення підроблених документів, здійснення угод з автомобілями на підроблених даних або навіть для здійснення інших видів шахрайства. Вже були зафіксовані спроби незаконного використання викраденої інформації для проведення фінансових операцій без відома власників.

Правоохоронні органи України вже розпочали розслідування цього інциденту і пообіцяли вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки даних громадян та покарання винних у витоку. Окрім того, чиновники намагаються з’ясувати, як інформація потрапила до зловмисників, та чи було це спричинено недоліками у системах безпеки.

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