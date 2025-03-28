Магнітні бурі на 29 березня: чого очікувати від сонячної активності

Геомагнітна активність є одним із ключових чинників, що впливають на самопочуття людей та роботу технологічних систем.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонячна активність 29 березня 2025 року, за прогнозами фахівців, може призвести до помірних збурень магнітного поля Землі. Очікуваний індекс Kp досягне рівня 4, що означає потенційний вплив на здоров’я метеозалежних осіб, а також можливі незначні перешкоди у функціонуванні супутникового зв’язку та навігаційних систем.

Геомагнітні бурі впливають на людський організм через зміну електромагнітного середовища, що може призводити до коливань артеріального тиску, головного болю, порушень сну та зниження концентрації уваги.

Особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями, а також тих, хто страждає на хронічні неврологічні порушення.

У дні підвищеної сонячної активності лікарі радять уникати надмірного фізичного і психологічного навантаження, слідкувати за режимом гідратації та харчування, а також забезпечити повноцінний відпочинок. Також корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та зменшення споживання кофеїновмісних напоїв.

Фахівці відзначають, що магнітні бурі можуть викликати перебої у роботі електроніки, впливаючи на системи супутникового зв’язку, GPS та навіть банківські операції. Хоча сучасні технології здатні компенсувати більшість потенційних ризиків, все ж рекомендується заздалегідь перевіряти важливі транзакції та планувати свої справи з урахуванням можливих затримок у передачі даних.

Нагадаємо, магнітні бурі 28 березня: чого очікувати від сонячної активності.