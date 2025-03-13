Чого не вистачає організму, якщо завжди хочеться солодкого: думка лікарів

Нестримне бажання їсти солодке може бути сигналом про дефіцит важливих мікроелементів у організмі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі пояснюють, що така тяга зазвичай вказує на порушення балансу вітамінів, мінералів або навіть гормональних змін.

Одна з основних причин – недостатня кількість магнію. Цей мікроелемент відіграє ключову роль у регуляції рівня глюкози та впливає на роботу нервової системи. Його дефіцит викликає бажання з’їсти шоколад чи щось інше з високим вмістом цукру. Поповнити запаси магнію можна завдяки споживанню горіхів, насіння, шпинату та зелених овочів.

Нестача хрому також може бути причиною тяги до солодощів. Він впливає на метаболізм вуглеводів та допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Якщо організму бракує хрому, людина може відчувати різкі перепади енергії. Включення у раціон броколі, яєць, нежирного м’яса допоможе вирішити проблему.

Брак білків і корисних жирів – ще один фактор, що провокує тягу до солодкого. Якщо в раціоні переважають швидкі вуглеводи, організм швидко перетравлює їх і знову вимагає нової порції енергії. Додайте у щоденне меню рибу, авокадо, сир, бобові, і відчуття голоду зникне.

Недосипання також сприяє неконтрольованому бажанню з’їсти щось солодке. Коли організм не отримує достатньо відпочинку, рівень лептину – гормону ситості – знижується, а рівень греліну – гормону голоду – навпаки, зростає. Це змушує людину частіше тягнутися до швидких вуглеводів.

Окремо слід згадати про стрес. Коли людина перебуває у стані нервового напруження, її організм шукає швидке джерело енергії, і найчастіше вибір падає на солодке. Щоб уникнути цього, слід налагодити режим сну, додати фізичну активність і більше вживати корисних жирів та білків.

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