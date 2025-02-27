На Україну насувається брудна хмара: які міста України найбільше постраждають (карта)

На початку березня якість повітря в Україні значно погіршиться через масове забруднення атмосфери.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Тelegraf.

Згідно з даними погодного радару Ventusky, вже 1 березня країну накриє масштабна брудна хмара, яка протримається кілька днів.

За прогнозами, найбільш критична ситуація очікується 2 березня у Житомирі, де рівень забруднення може досягти 317 одиниць, що відповідає дуже нездоровому рівню. У цей період у багатьох регіонах України повітря стане небезпечним для дихання, особливо для людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів.

Хмара забрудненого повітря спочатку охопить західні та східні області країни, а вже 3-4 березня розповсюдиться на центральні та південні регіони.

Експерти радять у ці дні уникати довготривалого перебування на вулиці, особливо вранці та ввечері, коли концентрація шкідливих речовин у повітрі буде найвищою. Також рекомендується зачиняти вікна у приміщеннях і використовувати очищувачі повітря.

1 березня

2 березня

3 березня

4 березня

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