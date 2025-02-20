Навіщо бджолам трутні: роль «нероба» у вулику

Бджолині сім’ї славляться своєю працьовитістю: робочі бджоли з ранку до вечора збирають нектар, доглядають за розплодом і охороняють вулик. Про це повідомляє Рl.com.

Однак серед них є «нероби» — трутні, які не добувають їжу і не беруть участі в господарських справах. Чому ж бджоли не позбуваються їх одразу?

Ключова місія трутнів

Незважаючи на свою репутацію ледарів, трутні відіграють важливу роль — вони потрібні для спарювання з маткою. Це їхня єдина функція, але вкрай значуща: без трутнів вулик не зможе виростити нове покоління бджіл.

Чому бджоли терплять трутнів?

Бджолині сім’ї готові годувати трутнів у теплий сезон, оскільки вони необхідні для продовження роду. Однак із настанням осені ситуація змінюється: робочі бджоли виганяють трутнів із вулика, бо взимку вони стають непотрібними споживачами запасів.

Унікальність системи вулика

Бджоли живуть за жорсткими законами природи, де навіть «дармоїди» мають свою місію. Їхнє існування доводить, що в складних соціальних системах є місце навіть для тих, хто на перший погляд не приносить користі — головне, щоб їхня роль була важливою в довгостроковій перспективі.

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