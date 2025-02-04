Україну накриє потужний антициклон: як зміниться погода (синоптична карта)

Із 7 лютого в Україні очікується вплив потужного антициклону, який принесе суху та морозну погоду.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Dialog.

Однак у середу, 5 лютого, значних змін у погоді не передбачається. Вночі температура залишиться в межах -5…0°C, а вдень становитиме -2…+2°C. Вітер північний і північно-східний, помірний, місцями з поривами. Невеликий циклон, розташований на північному сході країни, спричинить опади в окремих областях.

Так, у Сумській, Полтавській та Харківській областях прогнозуються снігопади, а в західних регіонах місцями можливий сніг. В інших частинах країни істотних опадів не очікується.

Прогноз по регіонах:

Київ: вночі -3…-1°C, вдень близько 0°C, без опадів. Можлива ожеледиця.

Північ (Чернігів, Суми): вночі -4…-2°C, вдень 0…+2°C, у Сумській області сніг.

Центр (Полтава, Вінниця, Дніпро): вночі -4…-2°C, вдень -1…+1°C, місцями сніг у Полтавській області.

Схід (Харків, Донецьк, Луганськ): вночі -3…-1°C, удень 0…+2°C, у Харківській області сніг.

Захід (Львів, Івано-Франківськ, Чернівці): вночі -3…-1°C, вдень 0…+2°C, можливі невеликі снігопади.

Південь (Одеса, Херсон, Миколаїв, Крим): вночі -2…0°C, вдень 0…+2°C, без опадів.

Довгостроковий прогноз:

Із 7 лютого вплив антициклону посилиться, і в Україну прийде більш морозна погода. Опади практично припиняться, але нічні температури опустяться до -8…-3°C, а вдень буде близько 0…+2°C.

З урахуванням похолодання і підвищеного споживання електроенергії важливо економно використовувати ресурси. Також рекомендується тепло одягатися, заряджати пристрої та бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю.

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