rumunia.com.ua: отзывы клиентов о сотрудничестве, топ услуг

Сотни клиентов успешно оформили гражданство в Румынии и Польше, воспользовавшись услугами компании. Согласно отзывам, процесс получения статуса гражданина ЕС занимает до двух лет.

Основные услуги rumunia.com.ua

Миграционные услуги EU.RO Group ориентированы на репатриацию в Румынию и Польшу, что позволяет клиентам воспользоваться упрощёнными процедурами оформления. Программа репатриации основана на этнической или территориальной принадлежности, а также семейных связях. Например, гражданство Румынии доступно лицам, чьи предки проживали на территории страны до 1940 года.

Клиенты, оставившие отзывы о rumunia.com.ua, отмечают высокую компетентность юристов компании. В их задачи входит:

Истребование архивных данных для подтверждения родства;

Подготовка полного пакета документов;

Сопровождение при подаче заявлений в миграционные органы;

Организация поездки на церемонию присяги в Бухаресте;

Помощь в оформлении необходимых документов, таких как ID-карта и паспорта.

Rumunia.com.ua: отзывы клиентов о работе

Отзывы на сайте rumunia.com.ua подчёркивают профессионализм и ответственность специалистов компании. Вот несколько примеров мнений:

• Николай: «Благодаря юристам EU.RO Group я смог успешно подать документы на гражданство Румынии. Процедура прошла гладко, досье в Министерстве юстиции приняли с первого раза. Сейчас готовлюсь к присяге и изучаю румынский язык по материалам, предоставленным компанией.»

• Елена: «Репатриация заняла около двух лет, как и предупреждали. Однако результат стоит ожиданий: я получила паспорт Румынии и теперь являюсь гражданкой ЕС. Особенно порадовала чёткость работы специалистов.»

• Эльвина: «Юристы помогли оформить Карту сталего побыту в Польше, что избавило меня от необходимости возвращаться в свою страну. Быстрое и качественное обслуживание, за что очень благодарна.»

Процедура оформления гражданства Румынии: этапы

Первичная консультация: анализ родословной клиента и оценка шансов на участие в программе репатриации. Подготовка документов: юристы занимаются сбором и оформлением всех необходимых подтверждений. Электронная запись: регистрация заявления для подачи в Министерство юстиции. Юридическое сопровождение: поддержка клиента на всех этапах подачи документов. Подготовка к присяге: мониторинг выхода в приказ и помощь в изучении основ румынского языка. Церемония присяги: сопровождение клиента в Бухаресте и получение сертификата о гражданстве.

Преимущества работы с EU.RO Group

Отзывы о rumunia.com.ua подчёркивают такие ключевые аспекты сотрудничества с компанией:

Бесплатная консультация и индивидуальный подбор программы;

Оплата услуг поэтапно;

Заключение официального договора, гарантирующего прозрачность процессов;

Быстрая обратная связь и поддержка на всех этапах оформления.

Заключение

Отзывы о rumunia.com.ua подтверждают надёжность компании и её высокий профессионализм. Специалисты помогают с оформлением гражданства Румынии и Польши, гарантируя качественное сопровождение на всех этапах. Если вы хотите ускорить процесс иммиграции в ЕС, сотрудничество с EU.RO Group может стать для вас отличным выбором.