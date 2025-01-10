rumunia.com.ua: отзывы клиентов о сотрудничестве, топ услуг
Компания EU.RO Group, представленная на сайте rumunia.com.ua, является одной из ведущих миграционных компаний, оказывающей поддержку жителям стран СНГ в легализации их пребывания в странах Европейского Союза.
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Сотни клиентов успешно оформили гражданство в Румынии и Польше, воспользовавшись услугами компании. Согласно отзывам, процесс получения статуса гражданина ЕС занимает до двух лет.
Основные услуги rumunia.com.ua
Миграционные услуги EU.RO Group ориентированы на репатриацию в Румынию и Польшу, что позволяет клиентам воспользоваться упрощёнными процедурами оформления. Программа репатриации основана на этнической или территориальной принадлежности, а также семейных связях. Например, гражданство Румынии доступно лицам, чьи предки проживали на территории страны до 1940 года.
Клиенты, оставившие отзывы о rumunia.com.ua, отмечают высокую компетентность юристов компании. В их задачи входит:
- Истребование архивных данных для подтверждения родства;
- Подготовка полного пакета документов;
- Сопровождение при подаче заявлений в миграционные органы;
- Организация поездки на церемонию присяги в Бухаресте;
- Помощь в оформлении необходимых документов, таких как ID-карта и паспорта.
Rumunia.com.ua: отзывы клиентов о работе
Отзывы на сайте rumunia.com.ua подчёркивают профессионализм и ответственность специалистов компании. Вот несколько примеров мнений:
• Николай: «Благодаря юристам EU.RO Group я смог успешно подать документы на гражданство Румынии. Процедура прошла гладко, досье в Министерстве юстиции приняли с первого раза. Сейчас готовлюсь к присяге и изучаю румынский язык по материалам, предоставленным компанией.»
• Елена: «Репатриация заняла около двух лет, как и предупреждали. Однако результат стоит ожиданий: я получила паспорт Румынии и теперь являюсь гражданкой ЕС. Особенно порадовала чёткость работы специалистов.»
• Эльвина: «Юристы помогли оформить Карту сталего побыту в Польше, что избавило меня от необходимости возвращаться в свою страну. Быстрое и качественное обслуживание, за что очень благодарна.»
Процедура оформления гражданства Румынии: этапы
- Первичная консультация: анализ родословной клиента и оценка шансов на участие в программе репатриации.
- Подготовка документов: юристы занимаются сбором и оформлением всех необходимых подтверждений.
- Электронная запись: регистрация заявления для подачи в Министерство юстиции.
- Юридическое сопровождение: поддержка клиента на всех этапах подачи документов.
- Подготовка к присяге: мониторинг выхода в приказ и помощь в изучении основ румынского языка.
- Церемония присяги: сопровождение клиента в Бухаресте и получение сертификата о гражданстве.
Преимущества работы с EU.RO Group
Отзывы о rumunia.com.ua подчёркивают такие ключевые аспекты сотрудничества с компанией:
- Бесплатная консультация и индивидуальный подбор программы;
- Оплата услуг поэтапно;
- Заключение официального договора, гарантирующего прозрачность процессов;
- Быстрая обратная связь и поддержка на всех этапах оформления.
Заключение
Отзывы о rumunia.com.ua подтверждают надёжность компании и её высокий профессионализм. Специалисты помогают с оформлением гражданства Румынии и Польши, гарантируя качественное сопровождение на всех этапах. Если вы хотите ускорить процесс иммиграции в ЕС, сотрудничество с EU.RO Group может стать для вас отличным выбором.