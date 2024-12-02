ВІЛ переможений: що відомо про Ленакапавір та які результати він показав

Це значно перевершує ефективність щоденних пероральних препаратів для профілактики ВІЛ, таких як Truvada, які працюють у випадку суворого дотримання режиму прийому.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Деталі дослідження

Клінічне дослідження третьої фази за підтримки компанії Gilead, опублікували в New England Journal of Medicine. У дослідженні приймало участь 2,179 осіб, які отримували Ленакапавір, і лише два випадки зараження ВІЛ були зафіксовані серед цієї групи. У порівняння, група з 1,086 учасників, приймала Truvada, серед них виявили дев’ять нових випадків інфікування.

За словами головної авторки дослідження, професорки медичного факультету Університету Еморі Колін Келлі, ефективність ін’єкційного препарату досягає майже 100% значення, що є величезним кроком вперед у медицині. Це особливо важливо для тих, хто має труднощі з регулярним прийомом таблеток або доступом до медичних послуг.

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Інклюзивність у дослідженнях

У дослідженні були задіяні представники різноманітних груп населення, включаючи цисгендерних чоловіків і гендерно різноманітних осіб з 88 клінічних майданчиків у США, Південній Африці, Перу, Бразилії, Аргентині, Мексиці та Таїланді. Особлива увага приділялась громадам, непропорційно постраждалим від ВІЛ, зокрема чорношкірим і латиноамериканським чоловікам, що становлять близько 70% нових випадків зараження ВІЛ у США в 2022 році.

Докторка Валерія Кантос, головна дослідниця клінічного випробування на базі лікарні Грейді, зазначила, що в дослідженні активно залучались представники недопредставлених груп. На базі Грейді використовували медичні матеріали іспанською мовою, а двомовний персонал допомагав із залученням іспаномовних учасників.

Ширший доступ до інновацій

Доктор Карлос дель Ріо, співдиректор Центру досліджень ВІЛ/СНІДу Університету Еморі, наголосила на необхідності забезпечення справедливого доступу до нових препаратів. «Ці інновації зможуть значно знизити кількість нових випадків ВІЛ у всьому світі, але лише за умови їх доступності для всіх», — підкреслив він.

Не виключено, що Ленакапавір схвалять для комерційного використання до 2025 року, відкриваючи нові можливості в боротьбі з ВІЛ.

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