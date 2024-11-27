Топ-5 схем обману у Чорну п’ятницю, про які вам необхідно знати, щоб не потрапити у пастку

У цей день магазини та виробники пропонують клієнтам божевільні знижки та вигідні пропозиції. Однак часто такі розпродажі це ніщо інше як спосіб надурити покупців.

Первая Лента з посиланням на «Телеграф» розповідає про найпоширеніші способи обману у Чорну п’ятницю, і як не потрапити на гачок у спробі заощадити гроші.

Липові знижки

Один із найпоширеніших способів обманути покупців – зробити не справжні знижки. Наприклад, якщо товар коштує 1000 грн., то якийсь час перед Чорною п’ятницею його продають за 1300 грн., а в день розпродажу повертають його справжню ціну, подаючи це під соусом «вигідної знижки». Щоб не потрапити в цю пастку, промоніторте ціни на потрібні вам товари перед Чорною п’ятницею та в саму п’ятницю.

Спокушання дешевими товарами

Покупців можуть приваблювати дешевими товарами. Ця схема працює так: коли людина приходить до магазину, їй повідомляють, що дешеві товари вже розпродані та пропонують щось аналогічне, але дорожче. З великою ймовірністю людина таки придбає те, що дорожче, бо вже прийшла в магазин витратити гроші.

Передоплата та ризик втрати грошей

Деякі продавці заманюють покупця вигідними знижками, але тільки за умови попереднього замовлення та з вимогою передоплати. Якщо потрапите на шахраїв, то взагалі можете залишитись і без грошей, і без товару. Якщо ви купуєте у неперевіреного магазину чи продавця, краще вибирати післяплату.

Приховані умови та дрібні шрифти

Покупці не завжди помічають усі умови акцій, які найчастіше прописані дрібним шрифтом. Таким чином, покупка бажаного товару може обернутися розчаруванням і зайвими витратами. Важливо завжди ознайомлюватись із прихованими умовами або написаним дрібним шрифтом.

Онлайн-шахрайство

Під час чорно-п’ятничних розпродажів активізуються шахраї, які можуть створювати фішингові сайти, розсилати листи чи SMS з «вигідними» пропозиціями. Будьте уважні, завжди перевіряйте URL-адресу сайту і читайте відгуки про продавців, щоб не потрапити в цю пастку.

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