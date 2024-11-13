Общество
Як захистити свої акаунти від зламу: важливі кроки
Українські користувачі почали частіше стикатися з випадками зламів акаунтів їхніх знайомих, які в подальшому шахраї використовують для запитів про «фінансову допомогу» чи фейкового голосування.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.
Фахівці з кібербезпеки закликають ігнорувати на подібні повідомлення, оскільки їх можуть надсилати з зламаних профілів.
Про злам аканту можуть свідчити:
- Зміна налаштувань або даних профілю без вашої участі.
- Сторонні пристрої у списку активних сеансів.
- Видалення, зміна або поява незнайомого контенту чи повідомлень.
- Читайте також: Революція в криптовалюті: які зміни обіцяє запровадити Трамп
Правоохоронці виокремили чіткий перелік дій на випадок, якщо доступ до вашого акаунту отримала стороння особа:
- Зміна паролю.
- Видалення сторонніх пристроїв зі списку активних.
- Скасування небажаних змін в налаштуваннях.
- Заміна однакових або скомпрометованих паролів в інших акаунтах.
- Двофакторна автентифікація.
- Попередження знайомих про можливі шахрайські повідомлення.
Щоб підвищити безпеку акаунту фахівці рекомендують наступні кроки:
- Створіть надійні паролі.
- Регулярно перевіряйте підключені пристрої.
- Використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення.
- Вмикайте сповіщення про підозрілі дії.
Раніше ПЛ писала про те, яка нова функція з’явилась у «Резерв+».