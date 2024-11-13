Общество

Як захистити свої акаунти від зламу: важливі кроки

Українські користувачі почали частіше стикатися з випадками зламів акаунтів їхніх знайомих, які в подальшому шахраї використовують для запитів про «фінансову допомогу» чи фейкового голосування.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Злам акаунта
Як захистити свої акаунти від зламу: важливі кроки

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Фахівці з кібербезпеки закликають ігнорувати на подібні повідомлення, оскільки їх можуть надсилати з зламаних профілів.

Про злам аканту можуть свідчити:

  1. Зміна налаштувань або даних профілю без вашої участі.
  2. Сторонні пристрої у списку активних сеансів.
  3. Видалення, зміна або поява незнайомого контенту чи повідомлень.

Правоохоронці виокремили чіткий перелік дій на випадок, якщо доступ до вашого акаунту отримала стороння особа:

  • Зміна паролю.
  • Видалення сторонніх пристроїв зі списку активних.
  • Скасування небажаних змін в налаштуваннях.
  • Заміна однакових або скомпрометованих паролів в інших акаунтах.
  • Двофакторна автентифікація.
  • Попередження знайомих про можливі шахрайські повідомлення.

Щоб підвищити безпеку акаунту фахівці рекомендують наступні кроки:

  • Створіть надійні паролі.
  • Регулярно перевіряйте підключені пристрої.
  • Використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення.
  • Вмикайте сповіщення про підозрілі дії.

Раніше ПЛ писала про те, яка нова функція з’явилась у «Резерв+».

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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