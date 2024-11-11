Помер В’ячеслав Узелков: що стало причиною смерті та де поховали боксера

Що відомо про смерть Узелкова, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Коли помер Узелков

Інформація про смерть боксера з’явилася 9 листопада на сторінці Федерації боксу України у Facebook. Новина сколихнула мережу.

Згодом новину про смерть Узелкова прокоментував ексочільник Федерації боксу України Володимиром Продивусом.

«З глибоким болем сприйняв новину про втрату нашого друга та колеги В’ячеслава Узелкова. Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі», — написав він.

«Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», — також йдеться в дописі.

Причина смерті українського боксера

Точна причина не розголошується, однак відомо про проблеми зі здоров’ям спортсмена після перенесеного інсульту у 2012 році.

У лютому цього року боксер розповідав, що його минуле у спорті призвело до того, що він став людиною з інвалідністю.

«Цей допис до батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар’єра закінчиться саме тут, в лікарні Шалімова. Я не відмовляюсь від результатів і досягнень та усіх почестей. Але потім що? Лікарня і інвалідність, і допомога друзів», — писав Узелков в Instagram.

У березні повідомили про те, що в Узелкова виявили проблеми з серцем. Зокрема, відповідно до поставленого діагнозу, він мав тромби та гангрену ноги.

Потім Узелков збирав кошти на операцію, яку переніс вже у квітні.

7 квітня боксер розповів, що прокинувся після операції з «новим серцем».

Після тижнів у лікарні Узелкова виписали додому.

Як розповів фітнес-тренер спортсмена, відновлення проходило складно. Втім, він не втрачав надію на одужання і повернення до звичайного життя. Ба більше, нещодавно Узелков повідомив про намір відновити роботу й допомагати людям схуднути.

Де поховали спортсмена

Боксера поховали у його рідному місті — Вінниці. Провести спортсмена в останню путь прийшли рідні, друзі та знайомі.

Раніше ПЛ писала про те, що Усик заявив про бажання йти в політику.