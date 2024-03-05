В Україну йде похолодання до -11 градусів: синоптикиня поділилась прогнозом на 6 березня

Температура повітря у нічний час доби подекуди становитиме -11 градусів.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко у Facebook.

За словами Діденко, вдень температура повітря не підніметься вище +5 градусів. Лише на Закарпатті та у південній частині країни буде тепліше, там очікується +8 +12 градусів. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до -3 градусів.

Водночас прогнозується дощ та мокрий сніг, які пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумської області).

На решті території — у центральній частині, на сході та півдні, опади не передбачаються.

Як зазначає синоптикиня, похолодання в Україні триватиме до 16 березня.

Погода в Києві

В столиці завтра вдень температура повітря становитиме +1 +3 градуси. Також очікується поривчастий північно-східний вітер.

Найближчої ночі та завтра вранці можливі опади у вигляді мокрого снігу. Вдень 6-го березня в Києві переважатиме суха погода.

Варто зазначити, що середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів перевищує норму.

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