Бригадний генерал розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

Зокрема, це стосується й Авдіївського напрямку.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського в Telegram.

«Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено», — зазначив він.

Атаки росіян

Повідомляється, що за минулу добу в операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог здійснив 25 авіаційних та 3 ракетних ударів, 53 рази проводив штурмові дії проти захисників України, завдав 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку

Загальні втрати противника за добу на Таврійському напрямку склали: в живій силі — 426 осіб (убитими і пораненими), 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

Також знищено чи нейтралізовано 287 БПЛА різних типів.

Силами оборони України знищено 4 склади боєприпасів окупатів.

Також, як повідомив Тарнавський, за два дні було взято в полон 5 російських окупантів.

Нагадаємо, в ГУР прокоментували удар ЗСУ по скупченню окупантів в Оленівці.