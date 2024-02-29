«Прекрасно відпрацьована операція»: в ГУР прокоментували удар ЗСУ по скупченню окупантів в Оленівці

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі «Свобода.Ранок».

За словами Юсова, це був не перший подібний удар и не останній. Він анонсував аналогічні операції в майбутньому.

Представник ГУР зазначив, що удар був спланованою роботою СОУ, які ефективно використали наявні засоби ураження. Він наголосив, що успіх операції був можливий завдяки злагодженій роботі військової розвідки та розвідки на місцях, яка виявила скупчення живої сили та техніки противника.

«В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація — і завдано значного удару ворогу», — пояснив Юсов.

Відповідаючи на питання, як розвідка отримала дані щодо скупчення росіян, або ж запланованих шикувань, Юсова відповів, що це комбінована історія. За його словами, інформація надходить з декількох джерел, аби мати змогу перевірити, чи відповідає вона дійсності.

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