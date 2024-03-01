В Раді розповіли, коли депутати ухвалять новий закон про мобілізацію

До документу внесли понад 4 тисячі поправок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Федіра Веніславського РБК-Україна.

Говорячи про терміни, Веніславський заявив, що це відбудеться орієнтовно наступного понеділка, 4 березня. Секретаріатом проводиться підготовка порівняльної таблиці цього законопроекту. Наступним кроком, починаючи з 5-6 березня, відбудеться постатейне обговорення і до врахування або відхилення цих законодавчих поправок за участі нардепів, які їх подавали.

Орієнтовні терміни по закінченню роботи з поправками, які озвучив Веніславський, 10-15 березня. Ті терміни були окреслені, як оптимістичні. В іншому випадку — до 20 березня поправки будуть розглянуті і на основі отриманих даних комітет сформує висновок, проведуть голосування і направлять законопроект на друге читання до Ради.

«Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроект проголосувати в другому читанні», — зазначив Веніславський.

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