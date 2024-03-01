ГУР завдало удару по російському ЗРГК «Панцир-С1» у Бєлгородській області

Внаслідок удару двоє окупантів отримали поранення.

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

У розвідці розповіли, що вогневе ураження відбулось 29 лютого поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області. Після влучання «Панцир С-1» виведений з ладу, а його двоє російських окупантів, які були у складі екіпажу, зазнали поранень.

Варто зазначити, що вартість комплексу становить близько 15 млн доларів.

Що відомо про «Панцир-С1

Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, який призначений для ближнього прикриття військових об’єктів від засобів повітряного нападу.

Основним озброєнням ЗРГК є:

дві спарені 30-мм гармати 2А38М;

12 зенітних двоступеневих твердопаливних ракет 57Е6-Е.

Загальні втрати росіян за 29 лютого

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 36 одиниць техніки росіян, зокрема:

5 танків;

13 ББМ;

2 артсистеми;

11 автомобілів й не тільки.

Раніше в ГУР прокоментували удар ЗСУ по скупченню окупантів в Оленівці.