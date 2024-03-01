ГУР завдало удару по російському ЗРГК «Панцир-С1» у Бєлгородській області
Українські розвідники успішно атакували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир С-1» у Бєлгородській області.
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Внаслідок удару двоє окупантів отримали поранення.
Про це пише Первая Лента з посиланням на допис Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.
У розвідці розповіли, що вогневе ураження відбулось 29 лютого поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області. Після влучання «Панцир С-1» виведений з ладу, а його двоє російських окупантів, які були у складі екіпажу, зазнали поранень.
Варто зазначити, що вартість комплексу становить близько 15 млн доларів.
Що відомо про «Панцир-С1
Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, який призначений для ближнього прикриття військових об’єктів від засобів повітряного нападу.
Основним озброєнням ЗРГК є:
- дві спарені 30-мм гармати 2А38М;
- 12 зенітних двоступеневих твердопаливних ракет 57Е6-Е.
Загальні втрати росіян за 29 лютого
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 36 одиниць техніки росіян, зокрема:
- 5 танків;
- 13 ББМ;
- 2 артсистеми;
- 11 автомобілів й не тільки.
Раніше в ГУР прокоментували удар ЗСУ по скупченню окупантів в Оленівці.