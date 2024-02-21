В Україну наближається нова хвиля потепління: прогноз погоди до кінця робочого тижня

Довгих періодів сильних морозів, які зазвичай бувають в цей зимовий місяць, не спостерігалось. Незабаром в Україну прийде довгоочікуване потепління, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +12 градусів.

Таким прогнозом поділився відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Телеграф.

За словами синоптика, Україна наразі перебуває в зоні повітряних потоків південного та південно-східного напрямку, тому продовжиться винесення теплих повітряних мас із Малої Азії та Східного Середземномор’я. Температурний фон очікується вище за норму на 4-8 градусів.

Найбільші погодні аномалії спостерігатимуться в Одеській та західних областях. Середньомісячна температура останнього зимового місяця в цих регіонах з високою ймовірністю виявиться рекордно високою за весь період спостережень. Потепління до +17, як прогнозує Кібальчич, очікуються ближче до кінця лютого.

У четвер, 22 лютого, по всій країні, крім сходу та південного сходу, пройдуть невеликі дощі, але стане більше сонця. Вночі температура повітря складе -3…+5 градусів, вдень очікується від 0 до +10 градусів.

У п’ятницю, 23 лютого, невеликі дощі прогнозуються лише у західних регіонах, на решті території опадів не передбачається, очікується мінлива хмарність. Вночі температура коливатиметься від -1 до +5 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2 +12 градусів.

Нагадаємо, Зінченко травмувався перед важливим матчем Ліги чемпіонів.