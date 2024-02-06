Общество

Фаріон втрапила у новий скандал через переможниць Нацвідбору Євробачення 2024

Мовознавиця та колишня депутатка Ірина Фаріон продовжує далі працювати проти українського суспільства та поливає брудом співвітчизників.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 6 февраля, 2024
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На цей раз вона публічно образила переможниць Нацвідбору на Євробачення 2024 alyona alyona і Jerry Heil.

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис скандальної науковиці в Telegram.

На своїй Facebook-сторінці Фаріон у притаманному їй стилі пройшлася по виконавиці alyona alyona, тому що екснардепці начебто не сподобалось її сценічний псевдонім.

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Однак відповідь від Facebook не забарилась — соцмережа «покарала» Ірину за розпалення ворожнечі і заблокувала її сторінку.

Проте, це тільки розбурхало мовознавицю і вона продовжила висловлювати негатив у бік переможниць Нацвідбору, але використала для цього іншу платформу. Також науковиця висловила свою думку, вказавши своє вкрай негативне ставлення до пісенного конкурсу.

«Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала, «що таке альона? Хто зна?». Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства», — видала вона.

Варто зазначити, що alyona alyona і Jerry Heil поки не відреагували на критику з боку філологині.

Нагадаємо, Positiff висловився щодо відпочинку українських зірок за кордоном під час війни.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 6 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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