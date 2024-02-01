«Є з чим працювати»: у Верховній Раді оцінили новий законопроект щодо мобілізації

З такою заявою виступив заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на ефір телемарафону «Єдині новини».

Нардеп зауважив, що уряд при підготовці цього законопроекту частково взяв до уваги запропоновані профільним комітетом пропозиції стосовно внесення змін.

«Щось почули, щось недочули, мабуть, у Міністерстві оборони», — сказав Чернєв.

Водночас він зазначив, що з документом «уже можна працювати та доопрацьовувати» до внесення його на друге читання в Раді.

«Залишаються питання, але є з чим працювати», — заявив він.

За словами Чернєєва, комітет запросить представників Міноборони для роз’яснення своєї позиції стосовно деяких «спірних» положень в законопроекті.

Представник парламентського комітету також поділився думкою щодо запропонованої в документі можливості надсилати повістки в електронний кабінет та можливості блокування доступу до банківських рахунків.

Так, він зазначив, що поки немає чіткої відповіді на питання щодо відповідальності для людей, які не прийшли за повісткою, проте у комітеті наполягають на тому, щоб це не порушувало прав людини, прописаних в Конституції України.

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