Не виключаємо свідомої провокації РФ: в ГУР прокоментували падіння Іл-76 в Бєлгородській області

Також існує ймовірність, що українських військовополонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Юсова, раніше під час обмінів також використовувались літаки для транспортування українських полонених, зокрема, під час останнього великого обміну. Представник ГУР при цьому зазначив, що Росія тоді повідомила про використання літака і запросила режим тиші.

Цього разу РФ не робила ані письмових, ані усних запитів щодо авіації. Він наголосив, що Іл-76 міг перевозити і ракети для ЗРК С-300, і людей.

«На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки — це АН-26 і АН-72 в просторі поруч з ІЛом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення», — розповів Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Росія могла вдатись до різних сценаріїв, включно зі свідомою провокацією із використанням українських військовополонених як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів.

Юсов також додав, що українські розвідники з’ясували, що на борту літака повинні були летіти російські високопосадовці. Однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, Росія повідомила про падіння літака Іл-76, яке сталося у Корочанському районі Бєлгородської області.