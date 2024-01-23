Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні: Зеленський розповів про наслідки

Таку інформацію оприлюднив український глава Володимир Зеленський. Про це повідомляє Первая Лента із посиланням на його допис в Telegram.

Глава держави повідомив про продовження рятувальної операції після ракетної атаки російських терористів по цивільному населенню України. Окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам Києва, Харкова та Павлограду. Президент повідомив про постраждалих та загиблих і оприлюднив фото наслідків обстрілу.

За його даними, наразі відомо про 22 людини, постраждалих внаслідок терористичного акту росіян проти мешканців Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина травмована, серед них чотири дитини. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини.

Варто зазначити, що під час атаки 23 січня російські окупанти застосували крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 повітряних цілей.

Нагадаємо, в Норвегії закликають НАТО готуватися до вторгнення РФ.