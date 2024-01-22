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Кубань наша: Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Український глава Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації».

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 часа agoОбновлено: 22 января, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву глави держави під час привітання з Днем соборності.

«Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію», — сказав він.

Він вважає, що підписання даного указу поверне історичну правду про минуле українського народу «заради українського майбутнього».

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Варто зазначити, що текст документа на сайті президента поки що відсутній.

Зазначається, що українці проживали в регіонах Російської імперії з давніх-давен. У XVI-XVII століттях вони активно заселяли Слобожанщину, Донщину та Кубань. У XVIII-XIX століттях українці переселялися на вільні землі в Сибір та на Далекий Схід. Українцями засновані такі міста, як Новочеркаськ, Ростов-на-Дону, Таганрог та інші.

Найбільше українців проживало на Кубані. Згідно перепису населення 1897 року, на Кубані проживало 1,1 мільйона українців, що становило близько 40% населення краю. Українці становили основну частину населення Кубані, а також були найбільшою національною групою в містах краю. У цей період у Курській, Бєлгородській та Орловській губерніях українці становили значну частку населення, а в деяких районах навіть більшість.

На Далекому Сході українці також були найбільшою національною групою. Українці проживали переважно в Приморському краї, а також в Амурській та Іркутській губерніях.

Згідно перепису населення СРСР 1926 року, на території Росії проживало 7,92 мільйона українців, що становило 7,4% від загальної кількості населення Росії. Точність перепису 1926 року залишається досить сумнівною, оскільки деякі українці могли зареєструватися як росіяни.

Нагадаємо, Подоляк виключив будь-які переговори з РФ.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 часа agoОбновлено: 22 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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