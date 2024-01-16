У Повітряних силах оцінили, як вплине збиття А-50 на ракетні обстріли України

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За словам Ігната, збиття А-50 навряд чи вплине на обстріли України, оскільки для запуску ракет і дронів-камікадзе окупантам не потрібен літак дальнього радіолокаційного виявлення.

«Як це вплине? Ну прилетить інший літак і буде забезпечувати. Чи вплине це на якіїсь, можливо, обстріли. Ну, певною мірою. Але російські ракети та дрони, їм не надто потрібен літак для ДРЛВ», — заявив він.

Спікер зауважив, що і дрони, і ракети, країна-агресор програмує ще на землі і вони летять за вказаними маршрутами та за вказаними цілями. А завдання літака ДРЛС виявляти пуски ракет української ППО і передати інформацію про неї на свої командні пункти.

Загалом, у Повітряних силах вважають «хорошим знаком» збиття ворожого літака А-50.

«Справді, мабуть, вперше в історії літак такого класу, літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й разом з командним пунктом були блискавично знищені. Противник позбавився серйозного літака. Знищення А-50 — це дуже хороший знак, і для нас, і для країн Заходу», — резюмував полковник.

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