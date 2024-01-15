Українські військові збили російський літак А-50 над Азовським морем

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Посилаючись на джерела в Силах Оборони, видання пише про ураження Повітряними силами військового літака ПКС РФ А-50 та пошкодження Іл-22М11, бортовий номер 75106.

Повідомляється, що літак ДРВУ А-50 збили відразу після того, як він заступив на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Згодом пілот літака Су-30 ПКС РФ заявив про займання та падіння невстановленого повітряного судна.

В той самий часовий проміжок літак Іл-22М11, що відноситься виконує функції повітряного командного пункту також здійснював чергування в районі Стрілкового і був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря близько 21-ої години 14 січня. Уражений літак повідомив диспетчеру, що буде здійснювати посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик «швидкої» та пожежної машини.

Пізніше головком ЗСУ Валерій Залужний підтвердив цю інформацію. Він подякував Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї.

Нагадаємо, в Міноборони запропонували створити міжнародну групу з виведення армії РФ з України.