Коли Кабмін поверне до Ради законопроект про мобілізацію: названі терміни

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву заступника глави Міноборони України Наталії Калмикової в ефірі телемарафону.

Чиновниця зазначила, що нову редакцію законопроекту внесуть в Раду вже найближчим часом. Документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

Калмикова говорить, що такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на фронті, які захищають країну вже майже 2 роки.

Журналісти поцікавились конкретними термінами внесення законопроекту до Ради. Калмикова заявила, що вже відбудеться протягом кількох тижнів.

«Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів», — відповіла вона.

Пізніше чиновниця уточнила, що початок реалізації норм законопроекту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

Варто нагадати, що кілька тижнів тому уряд вніс до Верховної ради великий законопроект про мобілізацію, яким пропонується внести зміни в порядок її проведення.

У документі містилося посилення заходів проти ухилянтів, зниження призовного віку до 25 років, електронні повістки та інше.

У профільному комітеті заявляли, що документ містить спірні питання. Після цього Кабмін вирішив відкликати законопроект з Ради.

Раніше повідомлялось, що українські військові збили російський літак А-50 над Азовським морем.