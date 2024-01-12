В Чехії підліток втік з дому, щоб воювати проти Росії

Йому вдалось проїхати дві країни та добратися до кордону.

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії.

Чеський підліток вийшов з дому 10 січня, сказавши батькам, що йде на навчання. Але до школи хлопець не дійшов.

Замість цього 15-річний юнак самотужки став добиратися до кордону з Україною. Він хотів приєднатися до лав ЗСУ і підтримати Україну у боротьбі проти країни-агресора.

Батьки повідомили у поліцію про зникнення дитини й правоохоронці оголосили хлопця у розшук. Чеська поліція передала інформацію про підлітка своїм польським колегам.

За місцем знаходження телефону юнака польська поліція встановила, що він знаходиться у Польщі, а саме у місті Пшемисль, що неподалік кордону з Україною.

Коли хлопець тікав з дому, він взяв з собою паспорт. Йому вдалося з його допомогою перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими загарбниками.

Однак на цьому його пригоди закінчилися. В результаті міжнародного співробітництва поліції сміливого юнака зупинили та повернули на територію Польщі, а звідти — відправили додому, у Чехію.

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