Безугла повідомила, що написала заяву про вихід зі «Слуги народу»

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на її допис у Facebook.

2Я написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу», — повідомила депутатка.

Варто зауважити, що у Верховній раді Безугла залишиться як нардеп-мажоритарник.

Можна припустити, що на рішення Безуглої могла вплинути постанова про відкликання нардепки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, яку на днях внесли у Верховну раду.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. Остаточне рішення мають ухвалити народні депутати своїм голосуванням.

Варто зазначити, що народна депутатка неодноразово потрапляла в скандали, переважно через свої заяви про головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Вона критикувала українське військове командування, яке закликала піти у відставку, оскільки воно нібито не надало «жодного плану задуму на 2024 рік».

Нагадаємо, лідер фракції «Слуга народа» заявив, що законопроєкт про мобілізацію повернуть на доопрацювання в Кабмін.