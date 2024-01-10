Синоптики попередили про неприємні погоді «сюрпризи»: прогноз на 11 січня

Про це пише Первая Лента з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Згідно з повідомленням, в четвер 11 січня по всій території України очікується невеликий сніг. Ніч для більшості західних, Вінницької, Одеської та Миколаївської області пройде без опадів.

Попередження для водіїв: на дорогах країни ожеледиця.

Зазначається, що вітер в цей день буде західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура, в залежності від регіону, буде відрізнятись. Так, на заході очікується від -5 до -12 вночі й від -1 до -3 вдень. На півночі тепліше — від -2 до -5 вночі й від -1 до -3 вдень.

Південна частина України зустрінеться з температурою від -2 до -6 вночі й від +1 до +2 вдень, а на сході показники термометра коливатимуться від -3 до -6 вночі й від 0 до -3 вдень.

Зазначається, що в столиці 11 січня буде хмарно, періодично пролітатиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-18 м/с.

Температура в області вночі від -2 до -7 морозу, а вдень від 0 до -5. У Києві протягом доби від -1 до -3. На дорогах очікується ожеледиця.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 10-11 січня на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Раніше повідомлялось, що окупанти вперше завдали удару по Нікополю дронами з камерами нічного бачення.