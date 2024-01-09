«Нова пошта» отримає нову назву

Віднині вона називатиметься Nova.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-службу компанії.

«Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів – NOVA», — йдеться в повідомленні.

Водночас, «Нова пошта» як логістичний оператор залишається «Новою поштою».

«Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде», — додали в прес-службі.

В компанії зазначають, що «Нова пошта» обслуговує український ринок з 2001 року. Зараз до групи входять декілька компаній:

«Нова пошта» в Україні – здійснює доставку документів, посилок, великих вантажів, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту.

Nova Post Europe — компанія, що надає логістичні послуги в Європі, а також між ЄС та Україною.

NovaPay — небанківська фінансова установа, що розвиває власну платіжну систему та надає фінансові послуги.

Nova Global — компанія, що спеціалізується на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами.

Supernova Airlines виконує доставку по світу.

ІТ-компанія Nova Digital — виробник веб-додатків та програмного забезпечення.

Варто зазначити, що наразі в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку — державна «Укрпошта» та приватна «Нова пошта». «Укрпошта» пропонує більш низькі тарифи та має відділення у селах. «Нова пошта» відрізняється швидкою доставкою та більш сучасним сервісом.

Нагадаємо, Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальним бізнесменом Гринкевичем.