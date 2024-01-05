Військовий експерт назвав єдиний перспективний напрямок для наступу ЗСУ

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю полковника запасу ЗСУ, військового експерта Сергія Грабського для РБК-Україна.

Експерт вважає, що без стратегічного вирішення питання Півдня говорити про будь-яке просування на Сході неможливо.

«Жоден військовий не буде планувати бойові дії, маючи загрозу нанесення флангового удару по комунікаціях військ, що намагаються наступати», — пояснив Грабський.

Експерт зазначив, що Україна повинна звільнити Південь та Крим, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря. Таким чином нашій країні вдасться розширити зону економічних операцій, які є також складовою війни.

Як зауважив Грабський, головною складовою будь-якої війни є гроші.

«Тому в нас немає напрямків — у нас є тільки один напрямок. Без вирішення питання Півдня говорити про будь-які інші операції абсолютно безглуздо»,- наголосив він.

Експерт додав, що інші напрямки можуть бути лише локальними, але без розвалу південного фронту, над чим українські військові зараз працюють, говорити про якісь інші напрямки, на думку Грабського, абсолютно неправильно.

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