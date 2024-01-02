Масована атака росіян: уламки ракети пошкодили квартиру народної депутатки

Квартира була пошкоджена вибуховою хвилею.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Рудик в Facebook.

Політикиня повідомила, що «сьогодні відбувся її особистий фільм жахів», адже її будинок постраждав від вибухової хвилі. В її квартирі більше немає вікон, а осколки — повсюди.

«Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія. Найкраща новина — ми знайшли мою Мішель. Дякую всім, хто допомагає і піклується», — написала Рудик та прикріпила фото понівеченої оселі.

Варто зазначити, що внаслідок ворожої атаки вранці 2 січня в столиці зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також росіяни поцілили на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.

Найбільше постраждали Київ та область, а також Харків. В результаті атаки вже відомо про 4 загиблих і 92 поранених. Зеленський розповів про наслідки моторошного ракетного удару РФ.