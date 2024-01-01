Общество

Втрати Росії у війні стрімко зростають: в Британії назвали причину

Втрати РФ у війні проти України незабаром можуть наздогнати і перевищити втрати 9-річної радянсько-афганської війни.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 30 декабря, 2023
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В 2023 році Росія почала втрачати більше солдатів на день, ніж в 2022. Це свідчить про те, що окупанти почали залучати для війни проти України менш навчених та досвідчених солдатів.

Втрати ворога підрахували до Міноборони Великої Британії, пославшись на дані британської розвідки. Про це повідомляє Первая Лента.

Як зазначається, для відновлення когорту висококваліфікованих та досвідчених військових частин РФ, країні-агресору може знадобитися від 5 до 10 років.

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Так, протягом поточного року ворог втрачав на день на 300 солдатів більше, ніж минулого року. Це свідчить про «деградацію російських сил та їх перехід до більш низькоякісної та великої масової армії після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року»

Якщо Росія продовжить втрачати таку кількість живої сили в 2024 році, то до 2025 року буде ліквідовано і поранено понад півмільйона російських солдат. Ці втрати за три роки російсько-української війни можна буде зіставити з жертвами Радянського Союзу у дев’ятирічній радянсько-афганській війні.

Варто зазначити, що за оцінками незалежних дослідників втрати радянської армії в Афганістані склали до 140 тисяч убитими та до 350 тисяч пораненими.

Нагадаємо, росіяни у Луганській області планують ставити на «військовий облік» 16-річних підлітків.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 30 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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