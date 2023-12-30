У Верховній раді планують прирівняти корупцію до держзради, але є один нюанс

Але розслідування таких злочинів пропонують покласти на плечі антикорупційних органів, а не СБУ.

Про це повідомляє Первая Лента з посилання на інтерв’ю голови Комітету Ради з питань правової політики Дениса Маслова для РБК-Україна.

За словами Маслова, у Верховній раді зареєстровані законопроекти, які зараз знаходяться на розгляді в правоохоронному комітеті. Вони передбачають зміни до Кримінального кодексу в частині корупційних правопорушень в сфері правосуддя.

Нардеп зазначив, що зміни стосуються не лише суддів, але й тих, хто пропонує і бере хабарі.

Маслов пояснив, що законопроектом пропонується підвищити кримінальну відповідальність, в тому числі до максимального терміну — до п’ятнадцяти років позбавлення волі, особливо під час дії воєнного стану. На думку нардепа, корупційні правопорушення, які безпосередньо пов’язані з питаннями оборони чи з найважливішими державними питаннями, мають каратися максимально суворо.

Голова Комітету Ради з питань правової політики зауважив, що розслідуванням корупційних злочинів буде займатися не СБУ, а антикорупційні органи.

«Для мене головне — це зміст законопроєкту, його суспільна значущість. І ми в ньому пропонуємо прирівняти топ-корупцію в сферах оборони та основ державності до державної зради, бо де-факто це підрив держави. Щодо підслідності, ми не пропонуємо в законопроєкті міняти підслідність», — пояснив він.

Нагадаємо, росіяни у Луганській області планують ставити на «військовий облік» 16-річних підлітків.