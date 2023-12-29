Українські захисники відбили втрачені позиції під Авдіївкою

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Сухопутних військ ЗСУ в Telegram.

Як повідомляється, позицію під Авдіївкою змогли відбити чотири піхотинця Збройних сил України.

«Чотири наших піхотинці відбили раніше втрачену позицію на Авдіївському напрямку», — йдеться в повідомленні.

За словами військових, в результаті вдалої операції, двох російських військових ліквідовано, ще четверо поповнили обмінний фонд України.

Варто зауважити, що зі сторони України ця операція пройшла без втрат.

Як повідомили в Генштабі, за минулу добу на Авдіївському напрямку бійцями ЗСУ відбито 11 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, марно намагалися прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня росіяни завдали наймасованішого ракетного удару по Україні.