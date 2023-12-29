Росіяни завдали наймасованішого ракетного удару по Україні: 100 із 158 ворожих цілей вдалось збити

Українська протиповітряна оборона знищила понад 100 ворожих цілей.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Спочатку для атаки росіяни використали «шахеди», які вони запустили з північного та південно-східного напрямку. Ворожі дрони рухалися у західному напрямку. Усього було зафіксовано пуски 36 безпілотників. Сили ППО України збили 27 російських ударних БПЛА.

Близько 3:00 ворог підняв у небо стратегічну авіацію — 18 бомбардувальників Ту-95МС. О 6:00 вони вийшли на пускові рубежі і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З Курської області о 5:00 бомбардувальники Ту-22М3 випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Водночас окупанти атакували Харків зенітними ракетами С-300. Загалом росіяни випустили щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії — С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.

О 6:30 з Астраханської області п’ять літаків Міг-31К випустили п’ять ракет Х-47М2 «Кинджал». Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Як підсумував головком ЗСУ, цієї ночі ворог випустив всього 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 «шахедів» та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, в Києві затримали підлітків, які готували злочини після перегляду російського серіалу «Слово пацана».