Родина – это мой президент: чемпион СССР сделал странное заявление

Соответствующее заявление Фетисова приводит «Матч ТВ», об этом передает Первая Лента.

Чемпион СССР уверен, что Путин ведет Россию в правильном направлении, а россиян ждет фантастическое будущее.

«Родина – это моя семья, прежде всего. Это моя земля, друзья, люди, живущие в моей стране, и, конечно, мой президент, который на сегодня олицетворяет и патриотизм, и желание быть первым, понимает свою ответственность», — сказал Фетисов.

По словам депутата, российская земля богата не только природными ресурсами, но и крутыми людьми, которых можно найти, проехав от Чукотки до Калининграда.

Фетисов также уверен, что Россию ждет «фантастическое будующее», однако этого граждане должны сами захотеть.

«А мы, судя по всему, в этом направлении двигаемся», – добавил он.

Россияне в сети лишь высмеяли слова 65-летнего экс- хоккеиста. Пользователи вспоминают знаменитую фразу фронтмена рок-группы ДДТ Юрия Шевчука: «Родина — это не ж**а президента».

Напомним, в России семье убитого «мобика» вручили странный подарок.