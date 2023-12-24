Родина – это мой президент: чемпион СССР сделал странное заявление
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает, что российский президент Владимир Путин, который недавно поручил укрепить суверенитет российского спорта, является его родиной.
Соответствующее заявление Фетисова приводит «Матч ТВ», об этом передает Первая Лента.
Чемпион СССР уверен, что Путин ведет Россию в правильном направлении, а россиян ждет фантастическое будущее.
«Родина – это моя семья, прежде всего. Это моя земля, друзья, люди, живущие в моей стране, и, конечно, мой президент, который на сегодня олицетворяет и патриотизм, и желание быть первым, понимает свою ответственность», — сказал Фетисов.
По словам депутата, российская земля богата не только природными ресурсами, но и крутыми людьми, которых можно найти, проехав от Чукотки до Калининграда.
Фетисов также уверен, что Россию ждет «фантастическое будующее», однако этого граждане должны сами захотеть.
«А мы, судя по всему, в этом направлении двигаемся», – добавил он.
Россияне в сети лишь высмеяли слова 65-летнего экс- хоккеиста. Пользователи вспоминают знаменитую фразу фронтмена рок-группы ДДТ Юрия Шевчука: «Родина — это не ж**а президента».
Напомним, в России семье убитого «мобика» вручили странный подарок.