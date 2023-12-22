«Вот вам кирпич вместо вашего мальчика»: в России семье убитого «мобика» вручили странный подарок

Не исключено, что такой подарок семья получила вместо выплат за смерть мужчины, которые в теории положены семьям убитых на войне оккупантов.

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на пропагандистский сюжет российского канала. Ролик мгновенно начал распространяться в сети – пользователи высмеевают «работу» российских пропагандистов.

В июле 2023 года российский оккупант Роман Рудаков пропал без вести во время очередной попытки штурма города Марьинка вместе с восемью российскими солдатами из состава штурмовой группы. В России не очень хотят выплачить компенсации семьям погибших оккупантов, поэтому Рудакова даже не искали, как и тысячи других солдат росармии.

Недавно российские террористы заняли в Марьинке участок, где на стене одного из уничтоженных зданий обнаружили надпись: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Батайск». Рядом с надписью были найдены девять трупов, среди которых был и Рудаков.

Именно кирпич с этой надписью российские пропагандисты представили родственникам погибшего вместо сына. Они пообещали также новую квартиру. Пользователи не упустили возможности высмеять как ситуацию, так и россиян.

Напомним, впервые с начала войны Зеленский и Орбан проведут официальную встречу.