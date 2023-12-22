Политика

Вперше з початку війни: Зеленський та Орбан проведуть офіційну двосторонню зустріч

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 22 декабря, 2023
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на слова Орбана під час виступу на міжнародній пресконференції, якого цитує Sky News.

У виданні зазначають, що зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Орбан розповів, що Володимир Зеленський запропонував йому зустріч ще на початку місяця, зокрема запропонував «вести переговори».

«Я сказав йому (ред. — Зеленському), що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?», — сказав угорський премєр й додав, що український президент планує обговорити з ним заявку країни на вступ до Європейського союзу.

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Варто нагадати, що Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов’язані зі вступом України до ЄС. На тлі цих погроз Володимиру Зеленському, під час візиту до Аргентини, вдалось поспілкуватись з Орбаном.

Як відзначив український глава, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Зрештою, під час саміту Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України.

Крім того, Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, однак наступного дня Угорщина наклала вето на рішення.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що не будуть висилати біженців для служби у ЗСУ.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 22 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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