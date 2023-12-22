Вперше з початку війни: Зеленський та Орбан проведуть офіційну двосторонню зустріч

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на слова Орбана під час виступу на міжнародній пресконференції, якого цитує Sky News.

У виданні зазначають, що зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Орбан розповів, що Володимир Зеленський запропонував йому зустріч ще на початку місяця, зокрема запропонував «вести переговори».

«Я сказав йому (ред. — Зеленському), що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?», — сказав угорський прем’єр й додав, що український президент планує обговорити з ним заявку країни на вступ до Європейського союзу.

Варто нагадати, що Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов’язані зі вступом України до ЄС. На тлі цих погроз Володимиру Зеленському, під час візиту до Аргентини, вдалось поспілкуватись з Орбаном.

Як відзначив український глава, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Зрештою, під час саміту Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України.

Крім того, Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, однак наступного дня Угорщина наклала вето на рішення.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що не будуть висилати біженців для служби у ЗСУ.