Окупанти скоротили кількість штурмів Авдіївки, але є нюанс

При цьому в атаках вони задіють більшу кількість піхоти та техніки.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву спікера прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі програми «Лінія фронту».

За словами військового, росіяни не припинили свої атаки на Авдіївському напрямку, хоч останнім часом кількість штурмів дещо зменшилась. Окупанти застосовують дрони та авіацію для ударів по позиціях українських захисників.

Як зазначає Штупун, хоч росіяни і почали менше штурмувати позиції ЗСУ, проте під час однієї атаки вони почали задіювати велику кількість піхоти та бронетехніки.

«Тобто їх стало за кількістю менше, але вони стали більш масовими — більше піхоти і більше броні, танків та бойових броньованих машин», — пояснив спікер.

Військовий також додав, що якщо раніше бронетехніка залишалася з піхотою і якось її прикривала, то зараз після висадки десанту техніка починає відходити назад. Штупун вважає, що таким чином росіяни бережуть техніку, а до піхоти традиційно ставляться як до м’яса.

Варто нагадати, що ще з початку жовтня окупанти активізували штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль. Однак ворог досі не має успіху, тому що українські захисники обороняють місто та не дають окупантам здійснити свої плани.

Раніше повідомлялось, що Росія має проблеми з виробництвом ракет.